Рыков: может быть, кто-то с неба помог «Динамо» в игре с «Крыльями Советов»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о матче 24-го тура Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, отправивший мяч в ворота «Крыльев Советов» на 67-й минуте.

«Мы уже все штанги оббили, где-то вратари хорошо играли, сегодня же забили после рикошета — ну, должно же было нам повезти. У клуба был день рождения, а также недавно случилось горе с генеральным директором… Может быть, кто-то с неба нам помог в этой игре», — приводят слова «Известия» Рыкова.

«Динамо», набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги.