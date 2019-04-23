Ван Дейк — о манкунианском дерби: «МЮ» должен оказать услугу себе, а не нам

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о предстоящем дерби «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», которое состоится завтра, 24 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 22:00 мск.



«Юнайтед» должен оказать услугу себе, а не нам. «Эвертон» нелегко победить в гостях, но 4:0 – это серьёзный результат. Мы никак не можем повлиять на манкунианское дерби, но «Юнайтед» борется за Лигу чемпионов и им необходима победа.



Мы фокусируемся только на себе, не на «Манчестер Сити». Нам осталось провести три матча, и мы постараемся набрать максимальное количество очков. Будет очень тяжело, но наша цель остаётся прежней», — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.



«Ливерпуль» провёл 35 матчей и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на два очка опережая «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе.



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