Мёнье поиздевался над Мбаппе, врезавшимся в ограждение на тренировке

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье в своём «твиттере» опубликовал видеоролик с тренировки команды.



На записи партнёр бельгийца нападающий Килиан Мбаппе в ходе игры врезается в ограждение и падает. Мёнье воспользовался случаем и поиздевался над товарищем, сопроводив видео следующей подписью: «Когда слишком бурно праздновал завоевание титула. Всем чувствительным – будьте осторожнее при просмотре этого видео. Килиан, поздравляю с хет-тричком».

В минувшие выходные «ПСЖ» завоевал титул чемпиона Франции после того, как главный преследователь – «Лилль» – потерял очки в матче с «Тулузой». Сами парижане добились победы в игре с «Монако» (3:1), а Мбаппе оформил хет-трик. Голом в матче также отметился российский полузащитник монегасков Александр Головин.