Зидан: для меня Бензема — лучший нападающий в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающего Карима Бензема в нынешнем сезоне, сообщает Goal.com в «Твиттере».



«Я знаю, каким футболистом Бензема является. Все знают это. Количество его голов впечатляет. Я очень рад за него, но не удивлён. Для меня он лучший центральный нападающий в мире, но у каждого своё мнение на этот счёт», — заявил Зидан.



Бензема перешёл в «Реал» в 2009 году. За 10 лет в составе «сливочных» 31-летний нападающий завоевал 17 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне Карим провёл 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами. «Реал» после 33 туров занимает третье место в турнирной таблице первенства, уступая «Барселоне» и «Атлетико».

Бензема: собираюсь остаться в «Реале», это лучший клуб в мире