Игрок «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд уже не так скромен, как раньше

Один из футболистов «Манчестер Юнайтед», имя которого не называется, высказался о своём партнёре по команде Маркусе Рашфорде. Игрок отметил, что на фоне переговоров форварда о новом контракте и интереса к нему со стороны «Барселоны» Маркус перестал быть таким скромным, каким был раньше, сообщает The Independent.

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний футболист запросил у руководства «красных дьяволов» значительное повышение зарплаты. Ожидается, что по условиям нового соглашения, которое будет рассчитано на пять лет, форвард будет получать £ 15,8 млн в год (€ 18,3 млн), или £ 300 тыс. в неделю (€ 348 тыс.).

Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2016 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 6 результативных передач.