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«Бавария» может отказаться от приобретения Хадсона-Одои из-за его травмы

«Бавария» может отказаться от приобретения Хадсона-Одои из-за его травмы
Футбол / Англия

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои получил серьёзную травму в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2).

18-летний футболист получил повреждение на 41-й минуте и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей. После встречи стало известно, что игроку был диагностирован разрыв ахилла. Восстановление от подобных травм занимает около полугода. Вероятно, форвард пропустит начало сезона-2019/20.

Как сообщает Bild, травма Хадсона-Одои смутила мюнхенскую «Баварию», которая хотела приобрести его в летнее трансферное окно или заполучить бесплатно в 2020 году. Немецкий клуб может отказаться от покупки англичанина и переключиться на альтернативные цели.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои отказывается продлевать контракт с «Челси», который действует до лета 2020 года.

У Хадсона-Одои разрыв ахилла, он пропустит начало следующего сезона
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