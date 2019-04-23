«Бавария» может отказаться от приобретения Хадсона-Одои из-за его травмы

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои получил серьёзную травму в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2).



18-летний футболист получил повреждение на 41-й минуте и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей. После встречи стало известно, что игроку был диагностирован разрыв ахилла. Восстановление от подобных травм занимает около полугода. Вероятно, форвард пропустит начало сезона-2019/20.



Как сообщает Bild, травма Хадсона-Одои смутила мюнхенскую «Баварию», которая хотела приобрести его в летнее трансферное окно или заполучить бесплатно в 2020 году. Немецкий клуб может отказаться от покупки англичанина и переключиться на альтернативные цели.



Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои отказывается продлевать контракт с «Челси», который действует до лета 2020 года.

У Хадсона-Одои разрыв ахилла, он пропустит начало следующего сезона