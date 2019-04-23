ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей по итогам дерби с «Локомотивом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил итоги расследования событий в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – ЦСКА (1:1).



«Болельщики ЦСКА перед началом второго тайма массово использовали пиротехнику, взорвали шесть петард – 125 тыс. рублей штраф, плюс тренеры обоих клубов покидали техническую зону — Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый», — приводит слова Григорьянца «Р-Спорт».



«Локомотив», набрав 43 очка, вышел на чистое второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (41) остался на четвёртом месте. В следующем туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом». ЦСКА дома предстоит встреча с махачкалинским «Анжи». Оба матча состоятся 24 апреля.

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