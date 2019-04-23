Самедов вернулся к тренировкам в общей группе «Крыльев Советов»

Сегодня, 23 апреля, «Крылья Советов» провели тренировку в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», сообщается на официальном сайте самарской команды. Встреча состоится 25 апреля на стадионе «Самара Арена».



Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов вернулся к тренировкам в общей группе команды. Напомним, российский хавбек получил травму в первом тайме матча 34-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0). На 44-й минуте поединка вместо него на поле появился форвард Сергей Корниленко.



Самедов перешёл в «Крылья Советов» на правах свободного агента из «Спартака» зимой текущего года. В составе самарской команды хавбек сыграл в 7 матчах и сделал 3 результативные передачи.

Самедов получил травму в первом тайме матча против «Рубина»