«Ювентус» продлит контракт с Кином, увеличив его зарплату почти в 4 раза

Туринский «Ювентус» продлит контракт с нападающим Мойзе Кином. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года. Зарплата форварда возрастёт с € 550 тыс. до € 2 млн в год.

В ближайшие дни агент игрока Мино Райола обсудит со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи окончательные детали контракта.

19-летний Кин является воспитанником «Ювентуса». В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах итальянского национального чемпионата (три — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с туринским клубом действителен до лета 2020 года.