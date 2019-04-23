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«Вулверхэмптон» стал первой за 15 лет командой, ни разу не сфолившей в матче АПЛ

«Вулверхэмптон» стал первой за 15 лет командой, ни разу не сфолившей в матче АПЛ
Футбол / Англия

Игроки «Вулверхэмптона» ни разу не нарушили правил в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион», который завершился ничейным результатом со счётом 0:0. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине».

Как сообщает статистический портал OptaJoe в «Твиттере», подобное произошло впервые за 6064 матча Премьер-лиги, или с сезона-2003/04, когда данный показатель начал учитываться.

«Вулверхэмптон», набрав 48 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Брайтон энд Хоув Альбион» (34) — на 17-м месте.

Завтра, 24 апреля, «Вулверхэмптон» в рамках перенесённого матча 31-го тура чемпионата Англии сыграет с «Арсеналом», которые занимает пятое место.

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