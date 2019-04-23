А. Перес: мечтаю попасть в сборную Испании

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Айосе Перес выразил надежду получить вызов в сборную Испании.

«Вызов в сборную Испании — это моя мечта. Я никогда не терял надежды на это. Мысли о сборной никогда не покидали меня. Надеюсь, что Луис Энрике задумается обо мне», — приводит слова Переса Football Espana со ссылкой на Radio Marca.

Ранее форвард вызывался только в молодёжную сборную Испании, за которую провёл два матча.

21-летний Перес перешёл в «Ньюкасл Юнайтед» летом 2014 года из «Тенерифе». Сумма трансфера составила € 2 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.