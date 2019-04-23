Адвокат Кокорина: доказательства говорят о том, что «Хулиганства» не было

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделилась мнением об очередном дне суда по делу её подопечного.

«Всё было ожидаемо. Сурдопереводчик подтвердил те показания, которые давали наши подзащитные. Медицинская экспертиза, которую мы огласили, тоже говорит о том, что ставить такой диагноз, как сотрясение мозга, было нельзя.

По нашему мнению, с самого начала не может быть тяжкой квалификации. Мы хотим доказать, что никакого сговора не было, действия были спонтанными, а не то, что стараются это искусственно навязать. Мы будем отстаивать истину. Доказательства, которые мы имеем сегодня, говорят о том, что «Хулиганства» нет.

Сегодня мы предоставили всё, что хотели. Нам тоже нужно время на подготовку. Мы сейчас не будем пояснять ходатайство по поводу фотографий. Когда мы его писали, мы ожидали, что нам откажут. Рассмотрение дела не ограничивается на одной инстанции. Прокурор настаивает на этих заключениях.

Я завтра пойду к Александру, Барик – к Кириллу, Прилипко – к Протасовицкому… Громко говорить о подготовке к допросу, потому что показания ребят не изменились с первого дня», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.