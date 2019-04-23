Источник: Зидан попросил «Реал» продать Куртуа

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает в следующем сезоне на бельгийского вратаря Тибо Куртуа. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, французский специалист планирует сделать ставку на Кейлора Наваса, поэтому попросил руководство клуба продать Куртуа. Впрочем, клубу избавиться от бельгийца будет нелегко, так как он не намерен уходить.

26-летний Куртуа перешёл в «Реал» прошлым летом из «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне в 24 матчах испанского национального чемпионата голкипер пропустил 30 мячей и совершил 57 сейвов, а также получил две жёлтые карточки. Контракт бельгийца с «Королевским клубом» действителен до лета 2024 года.