Венгер: вижу Виейра на посту главного тренера «Арсенала»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что считает наставника «Ниццы» Патрика Виейра достойным кандидатом на пост тренера лондонского клуба.



«Да, вижу его на посту главного тренера „Арсенала“. Думаю, он слишком молод, чтобы возглавлять национальную команду. Карьера Патрика должна сложиться в клубном футболе, он грамотно входит в профессию. Да, он проходил через непростой период в „Ницце“, но проявил в этих условиях решимость и твёрдость. В кризисных ситуациях можно увидеть, насколько тренер хорош и насколько сильны его лидерские качества», — приводит слова Венгера The Times.



Венгер возглавлял «Арсенал» на протяжении 22 лет и покинул пост по окончании сезона-2017/18. Виейра выступал за лондонский клуб с 1996 по 2005 год.

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