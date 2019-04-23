Рауш не поможет «Динамо» в матче с «Зенитом»

Московское «Динамо» прибыло в Санкт-Петербург на матч 25-го тура чемпионата России с «Зенитом», который состоится завтра, 24 апреля.

Матч с петербургским клубом пропустит защитник бело-голубых Константин Рауш. На матч прибыли 19 футболистов «Динамо».

Вратари Антон Шунин, Игорь Лещук.

Защитники Владимир Рыков, Себастьян Хольмен, Григорий Морозов, Тони Шунич, Роман Евгеньев, Алексей Козлов.

Полузащитники Артур Юсупов, Иван Темников, Вячеслав Грулёв, Самба Соу, Жоаозиньо, Мигель Кардозу, Фёдор Черных, Владимир Москвичёв.

Нападающие Кирилл Панченко, Евгений Луценко, Евгений Марков.



Матч «Зенит» — «Динамо» состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 21:00 мск. Главный арбитр матча — Сергей Иванов.