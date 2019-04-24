Лунин: когда вытащишь мяч, кайфуешь, что обломал 50 тыс. фанатов другого клуба

Голкипер «Леганеса» Андрей Лунин, права на которого принадлежат «Реалу», признался, что ему интереснее играть при большом количестве болельщиков.

«В матче против „Атлетико“ был полный биток на стадионе, при такой атмосфере играть намного легче и проще, чем при пустых трибунах. Когда на тебя давят, когда накал, у тебя адреналин. А когда ты кричишь и эхо ещё 15 секунд, то какой адреналин может быть?

Мы играли с «Атлетико» или «Реалом», и когда ты вытащить мяч, а тебя матерят, то только улыбаться хочется. Ты кайфуешь, когда обломал 50 тысяч болельщиков", — сказал Лунин в эфире YouTube-канала «Бомбардир».

Лунин провёл в составе «Леганеса» пять матчей и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.