ЦСКА — «Анжи»: Васин, Влашич и Чалов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и махачкалинского «Анжи» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



ЦСКА: Акинфеев, Васин, М. Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Влашич, Сигурдссон, Чалов.



Запасные: Помазун, Кырнац, Щенников, Чернов, Ефремов, Тикнизян, Бистрович, Жиронкин, Эрнандес, Н'Диайе.



«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.



Запасные: Будаков, Белов, Эльмурзаев, Кацаев, Белла, Лескано, Иванченко, Агаларов.

ЦСКА, набрав 41 очков в 24 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (19) — 15-й.