Погба, Рашфорд, Зинченко, Стерлинг — в составах на манкунианское дерби

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч 31-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на «Олд Траффорд». Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Андре Марринером.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра, Лингард, Погба, Рашфорд.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает 2-е место, имея в активе 86 очков. От лидирующего «Ливерпуля», который сыграл на одну игру больше, «горожане» отстают на 2 очка. «Манчестер Юнайтед» — на 6-м месте. Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 64 очка.