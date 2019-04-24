«Чертаново» дома обыграло курский «Авангард»

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало курский «Авангард». Встреча состоялась на стадионе спортивного городка «Лужники» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



Голами в составе хозяев отметились нападающие Владислав Сарвели и Роман Ежов, а также полузащитник Кирилл Колесниченко. За курский «Авангард» забили форвард Владислав Руденко и хавбек Дмитрий Руденко, успешно реализовавший пенальти на 52-й минуте.



В другом матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 0:0.



Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».