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«Чертаново» дома обыграло курский «Авангард»

«Чертаново» дома обыграло курский «Авангард»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало курский «Авангард». Встреча состоялась на стадионе спортивного городка «Лужники» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Голами в составе хозяев отметились нападающие Владислав Сарвели и Роман Ежов, а также полузащитник Кирилл Колесниченко. За курский «Авангард» забили форвард Владислав Руденко и хавбек Дмитрий Руденко, успешно реализовавший пенальти на 52-й минуте.

В другом матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 0:0.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
24 апреля 2019, среда. 19:00 МСК
Чертаново
Москва
3 : 2
Авангард К
Курск
1:0 – Колесниченко – 6, 2:0 – Сарвели – 19, 2:1 – Коробов – 52 (пен), 3:1 – Ежов – 75, 3:2 – Руденко – 90
ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
24 апреля 2019, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0 : 0
Балтика
Калининград
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