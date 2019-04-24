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Рыбусь: «Локомотив» приехал в Ростов-на-Дону, чтобы побеждать, и сделал это

Рыбусь: «Локомотив» приехал в Ростов-на-Дону, чтобы побеждать, и сделал это
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Тяжёлый матч. Было много борьбы, но мы знали, что в игре с „Ростовом“ будет тяжело. „Ростов“ — неудобный соперник. „Локомотив“ взял три очка. Мы приехали в Ростов-на-Дону, чтобы побеждать, и сделали это. Однако это было совсем не легко.

Отметился результативной передачей, очень рад, это было важно для меня. Надо продолжать работу и стараться играть ещё лучше», — сказал Рыбусь в интервью клубной пресс-службе «Локомотива».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 2-е место. Команда Юрия Сёмина набрала 46 очков. «Ростов» располагается на 7-м месте с 35 очками в активе.

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