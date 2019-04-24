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Марков: «Динамо» не хватило забитого гола, «Зенит» переиграл нас

Марков: «Динамо» не хватило забитого гола, «Зенит» переиграл нас
Футбол / РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:2).

«Нам сегодня не хватило забитого гола, «Зенит» переиграл нас, с победой их. Мы не подсели во втором тайме, просто питерцы прибавили. Мы в последних матчах показываем хороший футбол. Да, не всегда получается, но, повторюсь, футбол показываем хороший.

В Санкт-Петербург приехал с хорошими эмоциями, увиделся с родственниками. Очень приятно возвращаться в родной город. Но эмоции хорошие были до матча, не после. Поздравил ли «Зенит» с чемпионством? Сергея Богдановича только поздравил», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» одержал победу в матче с «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
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