Спортивный директор «Тамбова»: до сентября придётся играть в Саранске

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что клуб в следующем сезоне при выходе в РПЛ планирует заявить «Саранск Арену» в качестве резервного стадиона.



«При лицензировании мы заявляем «Саранск Арену», как резервный стадион. До августа-сентября нам придётся играть там. Также мы рассматривали Волгоград, но выбрали Саранск из-за логистики: до Волгограда 600 километров, а до Саранска 370 километров. Всё ради того, чтобы лучше и удобнее доставлять наших болельщиков на матчи. Мы будем сами организовывать выезда всем болельщикам, которые хотят приехать на матч.



Что касается нашего родного стадиона, нам передали оборудование с чемпионата мира: СКУД, системы безопасности, всё отдали в полное владение. Также стадион в Тамбове будут расширять до 10-12 тысяч. С сентября мы уже будем играть дома», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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