Ширер — о победе «Ман Сити»: это было великолепное представление во втором тайме

Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер поделился мнением об игре «Манчестер Сити», который накануне на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Это могло показаться лёгким, но я расскажу вам, что эти парни показали свои способности принимать мяч под давлением и не паниковать. Когда на поле вышел Зане, он дал команде немного ширины и темпа, и они не смогли с ним справиться. Это было великолепное представление во втором тайме», — цитирует Ширера пресс-служба Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) — на 6-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров соревнования входит также «Тоттенхэм» (70).