«Матч ТВ» предлагал Карпину роль Анри, тот попросил аналогичную зарплату

Бывший редактор-аналитик программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ» Вячеслав Палагин поделился воспоминаниями о работе с Валерием Карпиным, ныне занимающим пост главного тренера «Ростова».



«Он приезжал на разрисовки тактических моментов, сам сидел с операторами. Мог смотреть матчи по ночам, приезжал в студию с красными глазами и заспанный, но в эфире потом был бодрым.



Где-то через месяц после запуска «Тотального разбора» у нас появилась мысль сделать из Карпина нового Тьерри Анри. Фишка Анри на Sky Sports была в том, что он тогда делал мини-интервью с игроками АПЛ и тренерами. Мы спрашиваем Карпина: «Можете сделать подобное?». Он говорит: «Сделайте мне зарплату как у Анри». Сказал не совсем всерьёз, но после этих слов идея умерла», – цитирует Палагина Sports.ru.

Валерий Карпин – главная рок-звезда «Ростова». Он реально заряжает свою команду Мы полтора часа смотрели за тем, как Валерий Георгиевич смотрит футбол.