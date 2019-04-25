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«Матч ТВ» предлагал Карпину роль Анри, тот попросил аналогичную зарплату

«Матч ТВ» предлагал Карпину роль Анри, тот попросил аналогичную зарплату
Футбол / РПЛ

Бывший редактор-аналитик программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ» Вячеслав Палагин поделился воспоминаниями о работе с Валерием Карпиным, ныне занимающим пост главного тренера «Ростова».

«Он приезжал на разрисовки тактических моментов, сам сидел с операторами. Мог смотреть матчи по ночам, приезжал в студию с красными глазами и заспанный, но в эфире потом был бодрым.

Где-то через месяц после запуска «Тотального разбора» у нас появилась мысль сделать из Карпина нового Тьерри Анри. Фишка Анри на Sky Sports была в том, что он тогда делал мини-интервью с игроками АПЛ и тренерами. Мы спрашиваем Карпина: «Можете сделать подобное?». Он говорит: «Сделайте мне зарплату как у Анри». Сказал не совсем всерьёз, но после этих слов идея умерла», – цитирует Палагина Sports.ru.

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