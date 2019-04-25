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Нобоа: могу назвать себя чёрным русским

Нобоа: могу назвать себя чёрным русским
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что в России ему комфортно живётся. Эквадорский футболист проживает в России 11 лет.

«Я умею говорить по-русски, хоть и неправильно, но самое главное, что люди меня понимают. После того как прожил в этой стране 11 лет, могу назвать себя чёрным русским. Редко бывает, чтобы иностранец говорил по-русски. Мне же комфортно. Знаю русский и испанский, благодаря этому могу помочь тренеру общаться с Барриосом. Это приятно», — сказал Нобоа в выпуске шоу «Туктамышева+».

Хавбек выступал в России за «Рубин», «Ростов» и «Динамо». В состав «Зенита» Нобоа перешёл летом 2017 года на правах свободного агента. Соглашение с петербургским клубом рассчитано на три года.

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