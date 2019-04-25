Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Енисей» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Головин пообщался с игроком детской команды «Монако» на русском языке

Головин пообщался с игроком детской команды «Монако» на русском языке
Футбол / Франция

Футболисты «Монако» провели встречу с детскими командами монегасков. Пообщаться со старшими товарищами успели игроки команд U6, U7, U8 и U9.

Основу клуба на встрече представили вратарь Диего Бенальо, защитники Налдо и Джибриль Сидибе, а также полузащитник Александр Головин. При этом российскому футболисту удалось пообщаться с одним из мальчиков на родном языке.

«Русский откуда знаешь?» — спросил Головин.

«Меня мама научила», — ответил мальчик.

«Французский знаешь?» — уточнил Александр.

«Да», — ответил юный футболист.

Видео доступно в «твиттере» «Монако».

Головин перешёл в «Монако» летом прошлого года из ЦСКА. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

Головин забил «ПСЖ»! Неймар вернулся после травмы. Но у матча другой герой
Это Мбаппе. И у него новый способ праздновать голы.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент