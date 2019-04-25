Головин пообщался с игроком детской команды «Монако» на русском языке

Футболисты «Монако» провели встречу с детскими командами монегасков. Пообщаться со старшими товарищами успели игроки команд U6, U7, U8 и U9.
Основу клуба на встрече представили вратарь Диего Бенальо, защитники Налдо и Джибриль Сидибе, а также полузащитник Александр Головин. При этом российскому футболисту удалось пообщаться с одним из мальчиков на родном языке.
«Русский откуда знаешь?» — спросил Головин.
«Меня мама научила», — ответил мальчик.
«Французский знаешь?» — уточнил Александр.
«Да», — ответил юный футболист.
Видео доступно в «твиттере» «Монако».
Головин перешёл в «Монако» летом прошлого года из ЦСКА. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.