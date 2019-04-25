«Крылья Советов» — «Урал»: стали известны стартовые составы

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и «Урала» из Екатеринбурга определились с составами на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Джано, Мохаммед, Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Рохель Паита, Самедов, Ткачук, Киселёв, Антон, Яковлев, Корниленко.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Емельянов, Араторе, Панюков, Ильин.

Матч «Крылья Советов» — «Урал» состоится сегодня, 25 апреля, в Самаре на стадионе «Самара Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.