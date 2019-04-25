Адебайор: Роналду мог сделать хет-трик, но говорит о том, что допустил промах

Форвард «Истанбул Башакшехир» Эммануэль Адебайор рассказал об отношении к играм и тренировкам бывшего партнёра по «Реалу» Криштиану Роналду, который ныне выступает за «Ювентус».

«Роналду мог сделать хет-трик, но говорит о том, что он допустил промах. Он тренировался с нами в „Реале“ так, будто занимался со своими детьми. Передачи спиной, контроль мяча шеей. Однажды он держал мяч пять секунд одним касанием! Как это возможно? В тренажёрном зале он тоже был неподражаем», — приводит слова Адебайора Daily Mail.

Роналду выступал за «Реал» в период с 2009 по 2018 год. Всего в составе «Королевского клуба» он провёл 438 матчей и забил 450 мячей. Больше него за «сливочных» не забивал ни один другой футболист.