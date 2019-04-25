Кононов: вся команда и я виноваты в поражении от «Арсенала»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение со счётом 0:3 в выездном матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Виновна вся команда, но, конечно же, главный тренер несёт ответственность за игру и результат.

У нас сегодня были проблемы в первую очередь до матча. Из-за травм не играли три футболиста — Жиго, Рассказов и Адриано. Линия защиты вышла в обновлённом состоянии — Айртон играл справа, а для Гапонова эта встреча вообще стала дебютной, впервые в таком сочетании действовали.

На первых минутах мы позиционно играли неудачно и сразу же получили два гола. А потом и третий до перерыва», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.