Московский «Спартак» потерпел поражение со счётом 0:3 в выездном матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
Сейчас команда Олега Кононова занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков. До завершения сезона осталось пять туров.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: попадёт ли «Спартак» в Лигу чемпионов?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
«Спартак» потерпел третье поражение в последних четырёх встречах в Премьер-Лиге. В 26-м туре красно-белые сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля, начало — в 19:30 мск.
Статистика игроков российского первенства доступна на «Чемпионате».
Вместо бесковского футбола – дворовый. «Спартак» разгромлен в Туле
Кононов унижен. Теперь вместо него можно назначать Черевченко.