Попадёт ли «Спартак» в Лигу чемпионов?

Московский «Спартак» потерпел поражение со счётом 0:3 в выездном матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

Сейчас команда Олега Кононова занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков. До завершения сезона осталось пять туров.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: попадёт ли «Спартак» в Лигу чемпионов?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

«Спартак» потерпел третье поражение в последних четырёх встречах в Премьер-Лиге. В 26-м туре красно-белые сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 апреля, начало — в 19:30 мск.

Статистика игроков российского первенства доступна на «Чемпионате».