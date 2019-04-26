Гапонов: после игры с «Арсеналом» в раздевалке «Спартака» была гробовая тишина

Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов прокомментировал поражение со счётом 0:3 в выездном матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«В футболе всё бывает: и победы, и поражения. Все старались, хотели победить и не были равнодушны. Мы были не в восторге после первого тайма. Хотели выйти и поменять всё в свою сторону, но что-то не получилось.

О том, что буду играть в основном составе, узнал примерно в начале недели. Более-менее успел подготовиться.

После игры в раздевалке была гробовая тишина. Настроение в команде? Никто не собирается вешаться на стену. Мы будем продолжать работать, выходить на поле и доказывать болельщикам и самим себе», — передаёт слова Гапонова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.