Сампаоли: Месси сильно страдает из-за неудач в сборной Аргентины

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о неудачной игре за национальную команду форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я тренировал лучшего игрока в мире. Не знаю, лучший ли он в истории, потому что сейчас на его счету более 600 голов, он побил все рекорды, но подвергается критике, когда приезжает в сборную.

Месси – обычный человек. Болельщики сборной Аргентины пытаются получать удовольствие от игры Месси, как и фанаты «Барселоны». Месси сильно страдает из-за неудач в национальной команде. Он не может продемонстрировать всё, на что способен, когда играет за свою сборную», – цитирует Сампаоли Goal.

На счету Месси серебряные медали чемпионата мира и Кубка Америки (трижды). Он стал победителем молодёжного чемпионата мира – 2005 и Олимпийских игр – 2008.