Шуньич: на своей арене «Динамо» практически всегда играет лучше, чем на выезде

Защитник «Динамо» Тони Шуньич поделился ожиданиями от встречи 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«Очень важно брать очки в оставшихся домашних матчах. Тем более на своём стадионе мы практически всегда играем лучше, чем на выезде. Я смотрел игры «Ахмата», с ними точно будет непросто. Тем не менее мы должны добиваться положительного результата в грядущей игре», – приводят слова защитника «Известия».

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками, «Ахмат» располагается на 9-й позиции с 34 баллами. Матч между «Динамо» и «Ахматом» пройдёт завтра, 27 апреля, начало – в 19:00 мск.

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