М. Перейра рассказал, кто в «Краснодаре» его больше всего удивил

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, кто из партнёров по команде его больше всего удивил.



«Если мне нужно выбрать партнёра, то на 100% я скажу — Марат Измайлов. Россиянин, который много лет играл в Португалии, с которым мы познакомились здесь, в “Краснодаре”. У него потрясающий уровень игры. Возможно, некоторые травмы не позволили ему сиять во всём мире, но качество игры у него впечатляющее. Он был игроком, с которым я особенно любил играть.

Мне очень нравилось с ним, потому что он — человек, с которым мы друг друга понимали, было очень легко играть. Он практически не ошибался в выполнении передач и был очень напряжён, когда нужно было перехватить мяч у соперника. Он ослепил меня», — цитирует хавбека Futbol Bajo Cero.