Эмери: «Арсеналу» нужно думать о настоящем, а не о предыдущих поражениях

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери перед выездным матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» отметил, что его команде не стоит думать о неудачах в предыдущих встречах.

«Нужно концентрироваться на конкретной игре. Мы потерпели два поражения в последних двух матчах, но наше внимание должно быть сосредоточено на настоящем, на встрече в воскресенье. Надо думать позитивно. Каждая игра — это новая история и новый тест. Сейчас нам важно восстановить уверенность. Команда продолжает усердно работать, чтобы заработать три очка в следующем матче», — цитирует Эмери Sky Sports.

Игра «Лестер Сити» — «Арсенал» состоится 28 апреля в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», начало — в 14:00 мск.