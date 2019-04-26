Орлов: думаю, «Зенит» готов дать шанс Кокорину

Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» предоставит шанс вернуться в команду нападающему Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится под стражей в СИЗО из-за участия в двух инцидентах в центре Москвы.

«Сможет ли он вернуться? Это зависит от его воли, характера. Мы же не знаем, когда он выйдет вообще и когда сможет тренироваться. Но парень он способный. А что касается вот этой воли, которую он должен будет проявлять, ему же надо восстанавливаться — это очень серьёзная история. Мне кажется, «Зенит» ему шанс готов дать. «Зенит» его старается поддержать по-человечески. А что будет дальше — чего ж загадывать?

Играть точно невозможно после полугода, надо восстанавливаться очень здорово. Стрельцов шесть лет был в тюрьме. Правда, он уже в конце второго года играл, двигался, чемпионат тюрем был тогда, и ему давали возможность тренироваться, играть. Посмотрим, как будет здесь. Не знаю», — приводит слова Орлова «Эхо Москвы».