«Байер» разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Аугсбурга» Кевин Дансо, отличившийся на 12-й минуте. До перерыва счёт сравнял нападающий «Байера» Кевин Фолланд. В начале второго тайма команду из Леверкузена вывел вперёд хавбек Кай Хаверц. На 60-й минуте защитник Жонатан Та увеличил преимущество гостей. В конце игры форвард Юлиан Брандт довёл счёт до разгромного.

Победная серия «Байера» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Аугсбург» потерпел первое поражение в последних трёх встречах.

«Байер», набрав 51 очко, занимает шестое место в турнирной таблице немецкого первенства, «Аугсбург» (31) — 14-е.