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Г. Агаларов: Адиев всегда находит нужные слова — он отличный мотиватор и тактик

Г. Агаларов: Адиев всегда находит нужные слова — он отличный мотиватор и тактик
Футбол / РПЛ

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов рассказал, как главный тренер Магомед Адиев мотивировал футболистов махачкалинского клуба перед матчем 25-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

«Перед матчем с ЦСКА он сказал нам, что игра пройдёт в Москве, а в этом городе всегда есть спрос на игроков. Что в таких матчах можно себя показать и перейти в столичный клуб или другие команды. На таких играх часто присутствует много скаутов. Так что нужно отчасти и самих себя настраивать. Наш тренер всегда находит нужные слова — он отличный мотиватор и тактик.

Речь после поражения от «Зенита» (0:5), где Адиев сравнил «Анжи» с пустым стаканом? Да, конечно, всё видел. Такие вещи очень впечатляют. Даже захотелось вернуться назад и переиграть встречу ещё раз. Доказать самому себе и остальным, что мы не по делу проиграли матч с таким крупным счётом», — приводят слова Агаларова «Известия».

«Анжи» по итогам 25 туров находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны переходных матчей на три балла.

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