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Адвокат К. Кокорина: прокурор попросит реальный срок — 5 лет лишения свободы

Адвокат К. Кокорина: прокурор попросит реальный срок — 5 лет лишения свободы
Футбол / РПЛ

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, поделился мнением относительно исхода судебных слушаний по делу своего подзащитного, его старшего брата Александра, футболиста «Зенита», и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Лично я оцениваю результаты слушаний крайне положительно. Дело посыпалось. Обвинение не подтверждается, а в ходе предварительного следствия была допущена масса нарушений. Это касается как оперативно-розыскных действий, так и сбора вещественных доказательств. И конечно же самое главное — это необъективные допросы свидетелей.

Какое наказание может попросить гособвинитель? Оно будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведёт себя во время нашего процесса, предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идёт о пяти годах лишения свободы", — цитирует Барика RT на русском.

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