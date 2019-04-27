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«Рома» разгромила «Кальяри» в матче чемпионата Италии

«Рома» разгромила «Кальяри» в матче чемпионата Италии
Футбол / Италия

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Кальяри». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Ромы» Федерико Фасио, отличившийся на пятой минуте. Спустя три минуты преимущество римской команды увеличил хавбек Хавьер Пасторе, результативную передачу отдал нападающий Джастин Клюйверт. В конце второго тайма гол в свой актив записал защитник Александар Коларов.

Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Ранее команда Клаудио Раньери два раза сыграла вничью и одержала две победы. «Кальяри» потерпел первое поражение в последних четырёх встречах.

«Рома», набрав 58 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (40) — 10-е.

Италия - Серия А. 34-й тур
27 апреля 2019, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
3 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 – Фасио – 5, 2:0 – Пасторе – 8, 3:0 – Коларов – 86
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