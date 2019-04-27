Шунин: «Динамо» всё сделало для победы, но выиграть не смогло

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат домашнего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Мы играли дома и хотели победить. Нам нужны очки. Всё для этого делали, но выиграть не смогли. Не удаётся уйти от зоны вылета, потому что не забиваем. Это зависит от многих факторов, но самое важное — набирать три очка, в каждой игре выигрывать, тогда из этой зоны можно уйти, но у нас пока не получается. Надеюсь, в следующей игре забьём и победим.

Большое спасибо болельщикам, что поддерживают и находятся с нами в такой тяжёлый момент. Мне очень приятно, что фанаты переживают за нас, своей игрой мы постараемся их порадовать в ближайшее время», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Влад Шарай.