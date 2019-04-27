Гол Роналду принёс «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»

В матче 34-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан, отличившийся на 7-й минуте после передачи нападающего Маттео Политано. Ничью «Ювентусу» принёс форвард Криштиану Роналду, отправивший мяч в ворота миланской команды в середине второго тайма, голевой пас отдал хавбек Миралем Пьянич.
«Ювентус», набрав 88 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Интер» (62) занимает третье место.
В 35-м туре клуб из Турина на своём поле 3 мая проведёт дерби с «Торино», а миланская команда на следующий день в гостях сыграет с «Удинезе».
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