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Вальверде: мы счастливы, но впереди у «Барселоны» новые вызовы

Вальверде: мы счастливы, но впереди у «Барселоны» новые вызовы
Футбол / Испания

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после победы каталонского клуба в чемпионате Испании.

«Тяжело завоевать титул за несколько туров до конца и с отрывом, учитывая наших соперников. К тому же мы сделали это второй год подряд. Мы счастливы, но впереди у нас новые вызовы.

Очевидно, что Месси сегодня должен был отыграть как минимум 45 минут. В среду у нас матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, и мы должны быть к нему готовы», – приводит слова Вальверде Sport.es.

«Барселона», набрав 83 очка, обеспечила себе победу в нынешнем розыгрыше Примеры. Сине-гранатовые финишировали первыми в чемпионате Испании в 26-й раз в своей истории. При этом каталонцам удалось защитить титул после триумфа в прошлом сезоне.

В оставшихся трёх турах Примеры «Барселоне» предстоит сыграть с «Сельтой», «Хетафе» и «Эйбаром». В Лиге чемпионов сине-гранатовые встретятся в полуфинале с «Ливерпулем».

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