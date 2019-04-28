Две красные карточки и шесть голов — в обзоре матча «Боруссия» Д — «Шальке-04»

В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Шальке-04». Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2.

На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце. Спустя четыре минуты «Шальке» сравнял счёт усилиями хавбека Даниэля Калиджиури, реализовавшего пенальти. На 28-й минуте гости повели в счёте после гола защитника Салифа Сане.

На 60-й минуте «Боруссия» осталась в меньшинстве – с поля был удалён нападающий Марко Ройс. Уже спустя две минуты «Шальке» забил вновь – дубль оформил Калиджиури. Спустя ещё три минуты хозяева остались вдевятером – поле покинул нападающий Мариус Вольф. На 85-й минуте «шмелям» удалось сократить отставание усилиями полузащитника Акселя Витселя, однако уже спустя минуту форвард гостей Брил Эмболо установили итоговый счёт матча – 2:4.

Видеообзор можно посмотреть на «Чемпионате».

За три тура до конца сезона «Боруссия», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает «шмелей» «Бавария» (70), у которой игра в запасе.