Сарри: хочу остаться в «Челси», английская Премьер-лига великолепна

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что хотел бы остаться в лондонской команде в следующем сезоне.



«Английская Премьер-лига великолепна, и я хотел бы продолжать работу в этом чемпионате. Хочу остаться в „Челси“, потому что уровень этой команды очень высокий. Атмосфера на стадионах действительно фантастическая. Это замечательный чемпионат. Я бы хотел остаться здесь.



Уверен, через два сезона „Челси“ сможет приблизиться к „Ливерпулю“ и „Манчестер Сити“. Но не уверен, что через два сезона мы сможем быть лучше них. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к английскому футболу. Думаю, это нормально для любого тренера. В следующем сезоне, возможно, смогу дать больше игрокам», — приводит слова Сарри Sky Sports.

Сарри: «Челси» проводит хороший сезон