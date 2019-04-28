Ковач: «Баварии» нужно одержать ещё четыре победы в Бундеслиге

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от выездного матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Нюрнбергом».

«Это дерби, у соперника на кону выживание. Мы хотим победить и должны победить. Исходим из того, что нам нужно одержать четыре победы для чемпионства. «Нюрнберг» играет очень компактно. Нам будет сложно находить пространство и создавать моменты. Но мы хотим как можно быстрее забить и, таким образом, заставить соперника раскрыться», — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.

Матч «Нюрнберг» — «Бавария» состоится сегодня, 28 апреля, в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», начало — в 19:00 мск.

«Бавария», набрав 70 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Боруссия» Д (69) занимает второе место. До конца сезона команде из Дортмунда осталось провести три встречи, мюнхенскому клубу — четыре.