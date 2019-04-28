Ломовицкий: Кононов — спокойный человек, но он и встряхнуть может, когда нужно

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, что изменилось в команде с приходом Олега Кононова на пост главного тренера.

«В атаке у нас нет жёстких рамок. Тренер никогда не скажет: ты зря взял игру на себя. Вообще, Олег Георгиевич — спокойный человек. Но встряхнуть, когда нужно, он может. С его приходом мы стали больше общаться между собой. После домашних матчей обязательно проходят командные ужины, которые сплачивают», — приводит слова Ломовицкого пресс-служба красно-белых.

«Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Завтра, 29 апреля, столичная команда проведёт матч 26-го тура с казанским «Рубином». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:30 мск.