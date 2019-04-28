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Бенитес: всё ещё жду ответа от «Ньюкасла» относительно моего контракта

Бенитес: всё ещё жду ответа от «Ньюкасла» относительно моего контракта
Футбол / Англия

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес сказал, что пока нет никаких новостей по поводу его соглашения с клубом, которое рассчитано до 30 июня.

«Каждый день на счету, поскольку хочется сделать всё возможное, чтобы начать работать. Посмотрим, что произойдёт. Утром я видел управляющего директора Ли Чарнли. Мы общаемся каждый день. Я спокоен. Этот вопрос зависит не от меня. Сейчас я просто жду.

Всё предельно просто: у каждого свои идеи. Важно, что мы хотим делать в будущем. Это ключевой момент. Если у нас разные взгляды, нужно попытаться найти компромисс. Если это невозможно сделать, нужно поговорить и двигаться дальше», — цитирует Бенитеса Sky Sports.

Рафаэль возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. Минувшую кампанию «сороки» завершили на 10-м месте в таблице АПЛ.

Бенитес — о будущем: жду ответа от «Ньюкасла»
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