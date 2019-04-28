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«Ротор» вырвал ничью в матче со «СКА-Хабаровском» благодаря голу на 94-й минуте

«Ротор» вырвал ничью в матче со «СКА-Хабаровском» благодаря голу на 94-й минуте
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:2.

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Константин Базелюк. Через 8 минут гости упрочили преимущество в счёте — автором второго гола стал полузащитник хабаровчан Ираклий Квеквескири. На 59-й минуте первый гол в составе «Ротора» забил хавбек Мухаммад Султонов. В компенсированное время встречи, на 94-й минуте, счёт сравнял нападающий волгоградской команды Роман Янушковский.

«СКА-Хабаровск» набрал 52 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Ротор» (47) — на 9-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 65 очков в 33 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
2 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 – Базелюк – 38, 0:2 – Квеквескири – 47, 1:2 – Султонов – 59, 2:2 – Янушковский – 90+4
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