Семак: у Азмуна ушиб, у Жиркова микротравма, по Дзюбе есть вопросы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.

«У Азмуна был ушиб. Перед матчем проверяли, сможет ли он сыграть. У Жиркова микротравма, но сегодня он не усугубил её. Теперь есть вопросы по Дзюбе. Завтра узнаем, сыграет ли он сыграть в следующем туре. На Маркизио в ближайшие четыре-шесть месяцев рассчитывать не сможем, а дальше посмотрим», — передаёт слова Семака на послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 26 играх 57 очков. Отрыв от второго места, которое занимает «Локомотив», составляет 8 очков.